Am 1. September 2019 hatte Vacalli die Leitung der Bank Cler übernommen. Seitdem habe sie die erfolgreiche Entwicklung der Bank in den letzten Jahren massgeblich beeinflusst, heisst es weiter. Der Verwaltungsrat der Bank bedauert in der Mitteilung ihren Abgang. Zur Nachfolge machte die Bank in der Mitteilung keine Angaben.

cg/

(AWP)