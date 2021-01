Bank J. Safra Sarasin kauft Private Banking-Geschäft in Hongkong und Singapur

Die Bank J. Safra Sarasin übernimmt das Private Banking-Geschäft der Bank of Montreal in Hongkong und Singapur. Die Übernahme beinhalte den Kundenstamm und die Kundenberaterteams, teilte die Bankengruppe mit Sitz in Basel am Dienstag mit. Zu den finanziellen Einzelheiten wurden keine Angaben gemacht.