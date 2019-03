Bank Linth ernennt Silvio Lorenzi zum Leiter Privatkunden

Lorenzi werde seine neue Aufgabe am 2. August antreten, teilte die zur LLB gehörende Bank am Dienstag mit. In seiner neuen Funktion werde er direkt an die Geschäftsleitung rapportieren. Bei der Credit Suisse ist Lorenzi derzeit im Bereich "Swiss Private Clients" für die Region Ostschweiz verantwortlich.

Martin Broder war seit August 2007 bei der Bank Linth und leitete zehn Jahre lang die Privat- und Firmenkunden-Teams der Region Sarganserland. Im Januar 2018 trat er die neu geschaffene Position als Leiter für das Segment Privatkunden an. Sein Wunsch nach einer frühzeitigen Pension sei bereits bei der letzten Beförderung bekannt gewesen, so dass die Suche nach einem Nachfolger frühzeitig eingeleitet worden sei, hiess es weiter.

sig/kw

(AWP)