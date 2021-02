Bank Vontobel bereitet Wechsel im Verwaltungsratspräsidium vor

Utermann wird an der kommenden Generalversammlung vom 20. April gemeinsam mit Michael Halbherr als neues Mitglied in den Vontobel-Verwaltungsrat vorgeschlagen, wie die Bank am Donnerstag zusammen mit den Jahreszahlen mitteilte. Dagegen tritt der VR-Vizepräsident Frank Schnewlin, der im Januar 70 Jahre alt geworden ist, auf die GV hin zurück.

Utermann kommt von der Allianz und leitete von 2016 bis 2019 die globale Investmentgesellschaft Allianz Global Investors als CEO. Vor seiner Tätigkeit beim deutschen Finanzkonzern war er gemäss den Angaben zwölf Jahre in unterschiedlichen Funktionen für Merrill Lynch Investment Managers tätig.

Mit Halbherr will Vontobel derweil offenbar die Technologie-Kompetenz im Gremium stärken. Er ist derzeit laut den Angaben als Verwaltungsratsmitglied, Unternehmer und Investor primär für "junge, vielversprechende Technologieunternehmen" tätig. Bis 2014 war er CEO des Geschäftsbereichs HERE (Kartendienste) von Nokia und Teil der Nokia Geschäftsleitung.

tp/uh

(AWP)