Banken gewähren Wirecard bei Kredit wohl kurzen Aufschub

Dem Bericht zufolge prüft die Beratungsfirma FTI derzeit, ob Wirecard die Kreditbedingungen eingehalten hat. Die Banken selbst sprächen mit Wirecards Geschäftspartnern wie den Kreditkartenanbietern Visa und Mastercard um herauszufinden, wie sie sich die Rückzahlung einer möglichst hohen Summe sichern könnten. FTI und Wirecard wollten sich dazu nicht äussern. In dem Bilanzskandal geht es um mutmassliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, die Wirecard an den Rand des Abgrunds geführt haben./stw/stk

