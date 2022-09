Bankiervereinigung wählt neue Verwaltungsratsmitglieder

Auch wenn die Schweiz stark abhängig von den Entwicklungen in Europa und den USA sei, so habe sie doch auch viele Freiheitsgrade in der Gestaltung der Rahmenbedingungen, so Rohner. Eine wachstumsfreundliche Politik sei unverzichtbare Voraussetzung dafür, die kommenden Probleme zu lösen, den Wohlstand erhalten und die Ausgaben finanzieren zu können. Für die Banken würden derweil in Zeiten der Inflation "altbewährte Prinzipien" wie Substanz und nachhaltige "Cash flows" als Grundlage für die Kreditvergabe entscheidend.

In den nun 18-köpfigen Verwaltungsrat ziehen neu ZKB-CEO Urs Baumann, Pictet-Partner Renaud de Planta, UBS-Vizepräsident Lukas Gähwiler, Valiant-Präsident Markus Gygax, Credit Suisse-Präsident Axel Lehmann, Société Générale-Länderchefin Anne Marion-Bouchacourt und LUKB-CEO Daniel Salzmann ein. Der SBVg-Verwaltungsrat besteht aus höchstens 25 Mitgliedern, die alle drei Jahre neu gewählt werden.

tp/rw

(AWP)