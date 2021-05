Banque Profil de Gestion plant diverse Wechsel im Verwaltungsrat

An ihrer Stelle sollen Alessandro Bizzozero, Roland Müller-Ineichen und Jean-Claude Favre in den Verwaltungsrat gewählt werden, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Sie werden das Aufsichtsgremium um die Präsidentin Geneviève Berclaz und Frédéric Binder ergänzen.

Die Wechsel stehen allerdings unter einem Vorbehalt. Der Abschluss der Transaktion wird den Plänen zufolge am 1. Juni stattfinden - sofern die Finanzmarktaufsicht Finma bis dahin keine Einwände erhebt. Sollte also die Transaktion nicht vor dem genannten Termin stattfinden, würden die Anträge an die Aktionäre ganz oder teilweise zurückgezogen.

ra/jb

(AWP)