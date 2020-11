Banque Profil de Gestion verbleibt nach 9 Monaten in den roten Zahlen

Der Gesamtertrag aus dem Zins-, Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sowie dem Handelsgeschäft belief sich per 30. September 2020 auf 7,88 Millionen Franken gegenüber 9,64 Millionen per 30. September 2019. Dieser Rückgang sei im Wesentlichen auf die aktuelle Corona-Situation zurückzuführen, teilte die Bank am Dienstagabend mit.

Die Bilanzsumme erhöhte sich per 30. September 2020 auf 309,1 Millionen Franken von 270,1 Millionen Franken am 31. Dezember 2019, wie es weiter hiess.

Die verwalteten Vermögen sanken auf 2,7 Milliarden Franken nach 2,9 Milliarden Ende 2019. Das sei ein Rückgang um 212 Millionen Franken, schrieb die Bank.

