Banque Profil de Gestion will nach Fusion Management teilweise erneuern

Das Management soll durch ein Team ergänzt werden, dass sich bei OSB insbesondere in der Akquise von neuem verwaltetem Vermögen bewährt habe, wie die Genfer Bank am Mittwochabend mitteilt. Ziel sei, die "Assets under Management" mehr als zu verdoppeln.

In diesem Zusammenhang soll an der GV am 20. April Geneviève Berclaz, wie bereits Ende März angekündigt, als neue VR-Präsidentin gewählt werden und Fulvio Pelli ablösen.

Der Zusammenschluss von BPDG und OSB wurde bereits im November 2020 angekündigt.

yr/al

(AWP)