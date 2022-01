Bantleon Bank will internationalen Vertrieb ausbauen

Maria Vogt werde den Bereich Business Development verantworten, zu dem neben der Leitung des institutionellen Vertriebs auch die Entwicklung entsprechender massgeschneiderter Anlagestrategien gehöre, teilte der Vermögensverwalter am Montag mit.

Zu Maria Vogts bisherigen beruflichen Stationen zählten unter anderem Goldman Sachs International und Fisch Asset Management AG in Zürich. Zuletzt war sie als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Vermögensverwaltung Diem Client Partner AG in Zürich für den Ausbau der institutionellen Kundenbasis verantwortlich.

Insgesamt verwaltet Bantleon mit 44 Mitarbeitern an den Standorten in der Schweiz und Deutschland 5,2 Milliarden Franken in Publikums- und Einanlegerfonds.

pre/cf

(AWP)