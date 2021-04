Daya berichtet an Gérald Mathieu, der unlängst vom CEO Schweiz zum Head of Barclays Private Bank Europe & Middle East sowie CEO von Barclays Monaco ernannt worden war. "Rahim Dayas weitreichende Erfahrung innerhalb von Barclays Private Bank verschafft ihm eine ausgezeichnete Ausgangslage als CEO der Barclays Bank (Suisse), zumal wir weiterhin in der Schweiz investieren wollen", wird Mathieu in der Mitteilung zitiert.

sig/kw

(AWP)