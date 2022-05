Barry Callebaut baut in Südafrika lokales Händlernetz auf

Das neue Netzwerk werde sich darauf konzentrieren, Kunden in Südafrika und den angrenzenden Ländern mit Produkten der globalen Gourmetmarken der Gruppe wie Callebaut, Mona Lisa, Cacao Barry und Carma zu versorgen. Mit der Erweiterung des lokalen Produktsortiments und der Verstärkung des Teams werde Barry Callebaut die steigende Nachfrage befriedigen und das Wachstum in den afrikanischen Märkten unterstützen, heisst es weiter.

Der langjährige Partner von BC, Garden Morris Packaging and Food (GMPF), wird derweil weiterhin als Distributor in der Region tätig bleiben. Die bereits über zwanzigjährige Partnerschaft mit GMPF in den Bereichen halbindustrielle Kunden, Lebensmittelherstellung, Lagerhaltung und Logistik werde fortgesetzt.

Einer Marktstudie zufolge wird erwartet, dass der südafrikanische Lebensmittelmarkt zwischen 2020 und 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von +4,9 Prozent wächst und bis 2025 einen geschätzten Wert von 59,6 Milliarden US-Dollar erreicht. Das eröffne für Barry Callebaut neue Möglichkeiten.

tv/rw

(AWP)