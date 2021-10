Barry Callebaut eröffnet neues Verteilzentrum in Belgien

Das Gebäude namens "The Barry Callebaut Chocolate Box" wurde laut einer Mitteilung von BC am Donnerstag eingeweiht. Es dient dem Unternehmen als logistische Drehscheibe für alle verpackten belgischen Schokoladen- und Dekorationsprodukte, die in den Schokoladenfabriken von BC im belgischen Wieze und Halle hergestellt werden.

In dem vollautomatisierten Hochregallager kann BC den Angaben zufolge bis zu 125'000 Paletten bei einer konstanten Temperatur von 18 Grad Celsius lagern. Mit einer Fläche von rund 60'000 Quadratmetern sei es das grösste Schokoladenlager der Welt, heisst es. Ausserdem sei die "Chocolate Box" das erste Gebäude in den Beneleux-Ländern, das gemäss der Zertifizierungsmethode "BREEAM" (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) als "hervorragend" klassifiziert wurde.

Bei der Zertifizierung nach dem "BREEAM"-Standard werden nebst dem Energieverbrauch auch die Flächennutzung, die Ökologie, den Bauprozess, den Wasserverbrauch, den Abfall, die Umweltverschmutzung, den Verkehr, die Materialien, die Gesundheit und der Komfort untersucht.

tv/kw

(AWP)