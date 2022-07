Barry-Callebaut-Innovationschef Perversi verlässt das Unternehmen

Beim weltgrössten Schokoladenhersteller Barry Callebaut kommt es zu einem Rücktritt in der Geschäftsleitung. Pablo Perversi, der sogenannte Chief Innovation, Sustainability & Quality Officer, habe sich entschieden, den Schokoladenkonzern zu verlassen und per 1. September eine neue Herausforderung anzunehmen, teilte Barry Callebaut am Donnerstag mit.