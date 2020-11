Barry Callebaut nominiert neue Verwaltungsrätin

Die Singapurer Staatsangehörige bringe umfassendes Know-How zu den temporeichen Innovationen im Digital- und Technologiesektor mit, teilte Barry Callebaut am Mittwoch mit den Jahreszahlen mit. Dieses habe sie in über 30 Jahren in verschiedenen Führungspositionen im Technologie- und Telekommunikationssektor in internationalen Unternehmen aufgebaut, zuletzt als President Asia Pacific bei der Vodafone Group.

Der Verwaltungsrat bedankte sich in der Mitteilung bei Suja Chandrasekaran für ihre wertvollen Beiträge im Verwaltungsrat. Sie sass seit 218 in dem Gremium und war auch Mitglied des Vergütungskomitees.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie lädt Barry Callebaut dieses Jahr nicht zu einer physischen GV. Um die Gesundheit der Aktionäre sowie der Mitarbeitenden zu schützen, könne das Stimmrecht ausschliesslich elektronisch oder schriftlich ausgeübt werden, schrieb BC.

tt/rw

(AWP)