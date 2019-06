Beim Schokoladen-Hersteller Barry Callebaut kommt es zu einem Wechsel auf dem Posten des Chief Operating Officers. Dirk Poelman, der den Posten inne hat, tritt per Ende August 2019 zurück. Ihm folgt Oliver Delauny nach, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Poelman, der während zehn Jahren den COO-Posten innegehabt hat, war insgesamt 35 Jahre für Barry Callebaut tätig und tritt nun in den Ruhestand.