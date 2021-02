Die Mitarbeiter von BASF an mehreren Standorten in der Schweiz können sich freuen: Sie erhalten pauschal ein halbes Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Franken pro Jahr bei einem Vollzeitjob. Darauf hätten sich Firmenleitung und Personalvertreter geeinigt, teilte der deutsche Chemiegigant am Mittwoch in einem Communiqué mit.