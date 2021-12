Basilea erhält von FDA Genehmigung für Studienbeginn für BAL0891 bei Krebs

Der Start einer Phase-I-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren sei für das erste Quartal 2022 geplant, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Bei BAL0891 handelt es sich um einen so genannten Kinase-Inhibitor. Der "potentiell erste neuartige Vertreter" von so genannten Mitose-Checkpoint-Inhibitoren (MCI) induziere eine fehlerhafte Zellteilung, was zum Absterben von Tumorzellen führe.

Mit der Genehmigung des so genannten IND-Antrags (Investigational New Drug Application) muss Basilea indes eine Meilensteinzahlung von 1,85 Millionen Franken an NTRC zahlen. Von dem holländischen Unternehmen hatte das Schweizer Unternehmen das Produkt im Jahr 2018 einlizenziert. NTRC habe zudem noch Anspruch auf Meilensteinzahlungen bei der Erreichung von Entwicklungs-, Zulassungs- und Kommerzialisierungszielen sowie auf Lizenzgebühren auf die weltweit erzielten Umsätze.

ys/hr

(AWP)