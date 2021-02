Basilea erreicht präklinischen Meilenstein in Entwicklungs-Kooperation

Basilea hat mit einem Produktkandidaten einen ersten frühen Erfolg erzielt. Man habe einen niedermolekularen Kinase-Inhibitor aus dem Forschungsportfolio in die nächste präklinische Entwicklungsstufe überführt, teilte Basilea am Donnerstag mit. Dies habe eine Meilensteinzahlung in nicht genannter Höhe an einen externen Kooperationspartner ausgelöst.