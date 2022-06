Basilea meldet Zulassung für weitere Darreichungsform von Cresemba in China

Das Basilea-Pilzmedikament Cresemba darf in China neu auch intravenös verabreicht werden. Der Lizenzpartner Pfizer hat dafür in China von der Gesundheitsbehörde eine Zulassung erhalten, wie Basilea am Freitag mitteilte. Zuvor war Cresemba dort bereits für die orale Einnahme zugelassen gewesen.