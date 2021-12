Bau rechnet mit deutlichem Wachstum 2022

Die Baubranche erwartet ein deutliches Wachstum im kommenden Jahr. "Alles in allem bleibt die Bauwirtschaft weiterhin Stützpfeiler der Konjunktur in Deutschland", sagte Reinhard Quast, der Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, am Donnerstag in Siegen. "Die hohen Auftragsbestände weisen auf eine Umsatzsteigerung von nominal etwa 5,5 Prozent auf 151 Milliarden in 2022 hin." Unter Berücksichtigung der Preissteigerungen bleibe real ein Zuwachs von 1,5 Prozent. Die Branche gehe verhalten optimistisch in das neue Jahr.