Baukonzern Vinci macht mehr Umsatz und Gewinn - Keine Prognose für 2021

Die Geschäfte für den Bau- und Dienstleistungskonzern Vinci laufen wieder besser. Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 22,6 Milliarden Euro, wie Vinci am Freitag in Rueil Malmaison bei Paris mitteilte. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 lag der Umsatz um vier Prozent höher. Dabei profitierte der Konzern vor allem von steigenden Erlösen im Bau- und Energiegeschäft.