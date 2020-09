Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer baut sein Portfolio mit Krebsmedikamenten aus. Dazu schloss das Unternehmen eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Systems Oncology über deren Wirkstoffkandidaten Erso, wie die Pharma-Sparte am Dienstag in Berlin mitteilte. Erso befindet sich gerade in der präklinischen Entwicklung zur Behandlung von metastasiertem Östrogenrezeptor-positiven Brustkrebs. Im Rahmen der Vereinbarung werde Bayer für die weltweite Entwicklung und Vermarktung zuständig sein, hiess es.