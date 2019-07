Bayer erhält Zulassung für Prostatakrebs-Medikament in den USA

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer darf in den USA sein Prostatakrebs-Medikament Darolutamid verkaufen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe die Zulassung für das Mittel zur Behandlung von Patienten mit nicht-metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakrebs erteilt, teilte Bayer in der Nacht auf Mittwoch in Berlin mit. Mit dem Schritt war am Markt gerechnet worden, nachdem die FDA dem Mittel (Markenname Nubeqa) im April ein beschleunigtes Prüfverfahren gewährt hatte, was eine Zulassung bis Ende Oktober implizierte.