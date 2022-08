Bayer erringt Erfolg im Streit mit BASF um Saatgutgeschäft

(Ausführliche Fassung) - Bayer hat in einem Streit mit der BASF im Zusammenhang mit dem Verkauf des Saatgutgeschäfts einen Erfolg erzielt. Wie die Leverkusener am Freitag mitteilten, hat das Schiedsgericht die Klage abgewiesen. Womöglich kann Bayer nun Rückstellungen in Milliardenhöhe auflösen. Die Aktien des Dax-Konzerns bauten ihre Gewinne daraufhin etwas aus und notierten zuletzt 4,4 Prozent im Plus.