Bayer gewinnt erstmals Glyphosat-Prozess - Supreme Court aber wichtiger

(Ausführliche Fassung) - Der seit Jahren mit milliardenteuren Glyphosat-Rechtstreitigkeiten ringende Bayer-Konzern hat in den Vereinigten Staaten erstmals einen Prozess um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters gewonnen. Die Geschworenen befanden am Dienstag (Ortzeit) in Los Angeles, dass die Erkrankung eines Jungen mit dem Non-Hodgkin-Lymphom nicht auf die Verwendung des glyphosathaltigen Pestizids Roundup zurückgeht. Die arg gebeutelten Aktien der Leverkusener legten am Mittwoch um knapp ein halbes Prozent zu, was den ersten Platz in einem sehr schwachen deutschen Leitindex Dax bedeutete.