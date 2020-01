Bayer kann auf Zulassung des Krebs-Mittels Darolutamid in der EU hoffen

(Ausführliche Fassung) - Wichtiger Schritt für Bayer: Der Pharma- und Agrarchemiekonzern DE000BAY0017> darf sein Krebsmedikament Darolutamid zur Behandlung von Prostatakrebs mit hoher Wahrscheinlichkeit bald auch in der Europäischen Union verkaufen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel CHMP der Europäischen Arzneimittelagentur habe eine Zulassung des Mittels zur Behandlung des nicht metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinoms (nmCRPC) bei Patienten mir hohem Metastaserisiko empfohlen, wie Bayer am Freitag in Berlin mitteilte. Die endgültige Entscheidung der EU-Kommission werde in den nächsten Monaten erwartet. Sie folgt in der Regel der Empfehlung des CHMP, muss dies aber nicht.