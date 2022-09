Bayer: Neue Studiendaten untermauern Wirksamkeit von Prostatakrebsmedikament

Nubeqa - der Handelsname für Darolutamid - ist in vielen Ländern für die Behandlung von Patienten mit einem nicht-metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom (nmCRPC) und einem hohen Risiko für die Entstehung von Metastasen zugelassen. Für mHSPC ist das Medikament seit Kurzem in den USA zugelassen, Anträge in der EU, China und Japan laufen.

Der Pharma- und Chemiekonzern kalkuliert für Nubeqa mit einem Spitzenumsatz von mehr als drei Milliarden Euro, das ist der höchste Umsatz innerhalb eines Jahres. Der Dax-Konzern braucht den Erfolg neuer Medikamente, um mittelfristig wegbrechende Umsätze mit Kassenschlagern auszugleichen, da für diese der Patentschutz nach und nach ausläuft./mis/mne/stk

