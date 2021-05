Bayer startet überraschend gut ins Jahr - Ausblick bestätigt

(Ausführliche Fassung) - Das starke Umfeld für Agrarprodukte in den letzten Monaten hat den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer zum Start ins neue Jahr gestützt. Dem standen zwar abermals negative Wechselkurseffekte gegenüber, insgesamt schnitt der Dax-Konzern im ersten Quartal aber deutlich besser ab, als Analysten es im Durchschnitt erwartet hatten. Den Jahresausblick bestätigte Konzernchef Werner Baumann bei der Vorlage der Zahlen am Mittwoch in Leverkusen. In einem insgesamt kaum veränderten deutschen Leitindex Dax waren die Bayer-Aktien am Vormittag mit einem Plus von rund 2,5 Prozent auf 54,75 Euro der Favorit.