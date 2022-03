Bayer will Pharmaproduktion mit Milliardenbetrag voranbringen

Bayer setzt grosse Hoffnungen auf den noch jungen Bereich, der das Geschäftswachstum auf lange Sicht antreiben soll. Der Dax-Konzern hatte erst Anfang des Jahres sein noch junges Geschäft rund um Gen- und Zelltherapien durch eine Zusammenarbeit mit einem US-Spezialisten für Genveränderung gestärkt.

Bayer zufolge soll Deutschland aber ein wichtiger Produktionsstandort bleiben. So hatte der Konzern Anfang März hohe Investitionen hierzulande angekündigt. An den Pharma-Produktionsstandorten in Bergkamen, Berlin, Leverkusen, Weimar und Wuppertal sollen mehr als 1,4 Milliarden Euro in Technologien, neue Produktionsanlagen und Digitalisierung fliessen. Die Zusagen sind Bestandteil einer von Vorstand und Arbeitnehmervertretung geschlossenen Gesamtbetriebsvereinbarung.

Um Geld für die Investitionen in die als zukunftsträchtig erachteten Geschäfte zu ermöglichen, macht Bayer laut der Mitteilung vom Donnerstag in anderen Bereichen Abstriche. So soll eine Produktionsanlage in Sao Paulo Cancioneiro, Brasilien, an einen neuen Betreiber übergeben werden. Zudem sollen Teile der Infrastruktur sowie der Dienstleistungsbereiche an den deutschen Standorten in Bergkamen, Wuppertal und Berlin an externe Partner übertragen werden./mis/stw/zb

(AWP)