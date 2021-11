BayernLB verdoppelt Gewinn

Für die bayerische Landesbank ist die Corona-Krise aller Voraussicht nach nicht mit bleibenden Schäden verbunden: Nach einem schwierigen 2020 sieht es für die BayernLB in diesem Jahr wieder sehr viel besser aus. In den ersten neun Monate hat sich der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr von 179 auf 361 Millionen Euro mehr als verdoppelt, wie die mehrheitlich dem Freistaat gehörende Bank am Donnerstag in München mitteilte.