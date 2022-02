Bayers Medikamentenkandidat Asundexian erhält Fast-Track-Status in den USA

Bayer kann seinen Medikamentenkandidaten Asundexian in den USA perspektivisch womöglich schneller auf den Markt bringen als bislang gedacht. Der Gerinnungshemmer, der als Prüfpräparat auch unter dem Namen BAY2433334 läuft, habe von der US-Gesundheitsbehörde FDA den sogenannten "Fast Track"-Status erhalten, teilte Bayer am Donnerstag mit. Ein solcher Status ermöglicht eine beschleunigte Zulassung. Konkret geht es um den potenziellen Einsatz zur Sekundärprävention bei Patienten mit nicht-kardioembolischem ischämischem Schlaganfall. Die Bayer-Aktien legten am Donnerstag um gut zwei Prozent zu.