BayWa sucht Investor für Energie-Tochter

Deutschlands grösster Agrarhandelskonzern Baywa sucht einen finanzstarken Partner für seine Erneuerbare-Energien-Tochter. Der Investor könnte im Rahmen einer Kapitalerhöhung für etwa eine halbe Milliarde Euro Anteile an der BayWa r.e. renewable energy GmbH übernehmen, teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Die BayWa AG werde aber in jedem Fall die Mehrheit behalten.