BBC will Baumgartner vollständig übernehmen und die Aktie dekotieren

Das Ziel des Angebots für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien sei es, die Beteiligung an der Gesellschaft auf 100 Prozent zu erhöhen, teilte Baumgartner am Montag mit. BBC halte bereits über 95 Prozent der Stimmrechte an Baumgartner.

Gemäss Angaben von Ende April anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2018 von Baumgartner waren es knapp 96 Prozent. Der frühere Verpackungskonzern war im Mai 2008 von der BBC Gruppe von Giorgio Behr, welcher auch den Verwaltungsrat von Baumgartner präsidiert, übernommen worden und ist heute nur noch eine Finanzgesellschaft.

Der Angebotspreis beträgt 425 Franken je Aktie. Das seien knapp 26 Prozent über dem letzten vor der Publikation der Voranmeldung an der Schweizer Börse SIX bezahlten Aktienkurs. Die Titel wurden letztmals am 2. Mai 2019 gehandelt - für 338 Franken.

Die Voranmeldung des öffentlichen Kaufangebots ist auf der Website der BBC einsehbar, wie es weiter hiess. Der Angebotsprospekt solle voraussichtlich am 9. September publiziert werden und wird auch den Bericht des Verwaltungsrats von Baumgartner mit einer ausführlichen Stellungnahme enthalten.

Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 24. September und endet am 7. Oktober. Nach Publikation des definitiven Zwischenergebnisses läuft eine Nachfrist von zehn Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebots. Es ist vorgesehen, nach Abschluss des öffentlichen Kaufangebots die Aktien zu dekotieren.

Der Verwaltungsrat unterstütze dieses Angebot und empfiehlt es den Aktionären zur Annahme, so Baumgartner in der Mitteilung.

ys/kw

(AWP)