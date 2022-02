BBVA steigert Gewinn kräftig - Höchste Dividende des Jahrzehnts

Weniger Sorgen wegen möglicher Kreditausfälle haben der spanischen Grossbank BBVA 2021 einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Mit 4,65 Milliarden Euro lag der Überschuss gut dreieinhalbmal so hoch wie im ersten Corona-Jahr, wie die im September in den Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50 zurückgekehrte Bank am Donnerstag in Madrid mitteilte. Rechnet man Sondereffekte wie eine milliardenschwere Abschreibung auf das inzwischen verkaufte US-Geschäft im Vorjahr heraus, legte der Gewinn 2021 um 86 Prozent auf fast 5,1 Milliarden Euro zu. Dies sei das höchste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre, hiess es. Jetzt sollen die Anteilseigner auch die höchste Dividende der letzten Dekade erhalten.