BBVA steigert Gewinn und Dividende kräftig - Kapitalpolster enttäuscht

(Ausführliche Fassung) - Gesunkene Sorgen wegen möglicher Kreditausfälle haben der spanischen Grossbank BBVA 2021 einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Mit 4,65 Milliarden Euro lag der Überschuss gut dreieinhalbmal so hoch wie im ersten Corona-Jahr, wie die Bank am Donnerstag in Madrid mitteilte. Sondereffekte herausgerechnet, gelang der BBVA sogar der höchste Gewinn der vergangenen Dekade. Auch die Dividende soll ein Zehn-Jahres-Hoch erreichen. Analysten bemängelten jedoch die Kapitalquote des Instituts - auch wenn der Gewinn die Erwartungen übertraf.