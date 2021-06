Die Genfer Kantonalbank (BCGE) vermeldet in einem Prozess gegen einen ehemaligen Informatikdienstleister ein zu ihren Gunsten ausgefallenes Urteil. Das Genfer Berufungsgericht habe den Dienstleister zur Zahlung eines Betrags von 46,8 Millionen Franken einschliesslich Zinsen an die Bank verurteilt, teilte die BCGE am Freitag mit.