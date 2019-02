Beck's-Brauer AB Inbev peilt 2019 starkes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis an

Der weltgrösste Bierbrauer AB Inbev rechnet nach einem eher schwachen Jahr mit deutlichen Zuwächsen. 2019 rechnet der Konzern, dem unter anderem die deutsche Marke Beck's gehört, mit einem starken Wachstum beim Umsatz und operativen Ergebnis. Im vergangenen Jahr zog der Umsatz bereinigt um Währungs- und Abspaltungseffekte um knapp fünf Prozent an, wie der Konzern am Donnerstag in Leuven mitteilte.