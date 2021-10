Die weltgrösste Bierbrauerei Anheuser-Busch Inbev hat im dritten Quartal operativ überraschend mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um knapp sieben Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Leuven mit. Klammert man die Effekte von Wechselkursveränderungen sowie Ver- und Zukäufen aus, habe das Plus drei Prozent betragen. Von Bloomberg befragte Experten hatten hingegen mit einem Rückgang gerechnet.