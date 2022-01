Loeillet arbeitete einer Mitteilung vom Montag zufolge in den letzten 20 Jahren für verschiedene Grossunternehmen und die öffentliche Hand in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Sie folgt auf Olivier Plan, der im Oktober 2021 verschiedene Immobiliengesellschaften seiner Immosynergies Holding Sàrl an Allreal veräusserte.

(AWP)