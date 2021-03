Bei der Groupe Minoteries scheiden zwei Verwaltungsräte aus

Bei der am 25. Mai anstehenden Generalversammlung des Mühlen-Konzerns Groupe Minoteries treten nur fünf der bisher sieben Verwaltungsräte zur Wiederwahl an. Den Aktionären wird die Wiederwahl von Pierre-Marcel Revaz (VRP), Dominique Amaudruz Guiramand, Céline Amaudruz, Emmanuel Séquin und François Sunier vorgeschlagen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.