Bei Dufry nimmt der Optimismus zu

(Ergänzt um weitere Details, insbesondere zur Guidance) - Dufry hat im dritten Quartal weitere Fortschritte gemacht. Im Einklang mit weiter gelockerten Reisebeschränkungen kurbelte der Duty-Free-Spezialist insbesondere in den westlichen Ländern den Absatz an. Nun hofft Dufry auf weitere Lockerungen und hebt seine Szenarien zur Umsatzentwicklung für das Gesamtjahr an.