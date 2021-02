Bei General Electric sollen 140 bedrohte Stellen doch bleiben

Der Energiekonzern General Electric hat letzten Herbst in verschiedenen Bereichen Entlassungen angekündigt. Nachdem in zwei dieser Fälle die Konsultationsverfahren abgeschlossen worden sind, sollen nun 140 der ursprünglich zur Entlassung vorgesehen Stellen doch erhalten bleiben, wie Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbände am Montag mitteilten.