Bei günstigerem Zinsumfeld: Intesa Sanpaolo traut sich noch mehr Gewinn zu

Erst in der vergangenen Woche hatte der Finanzkonzern bei der Vorstellung mittelfristiger Ziele für 2025 einen Gewinn von 6,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Diese Prognose basiere auf der vorsichtigen Schätzung eines Euribor in Höhe von minus 0,5 Prozent, erklärte der Konzernchef nun. Die Aktie der Intesa Sanpaolo stieg zum Wochenstart zunächst um rund ein halbes Prozent, gab ihre Gewinne dann aber wieder ab und lag zuletzt 0,6 Prozent im Minus.

Der Euribor ist der Zinssatz, zu dem sich Banken gegenseitig kurzfristig Geld in Euro leihen. Er wird auf Basis der Daten einer grösseren Anzahl von Referenzbanken ermittelt. Ein wesentlicher Einflussfaktor für die Höhe ist das allgemeine Zins- und Renditeumfeld./mis/nas/eas

(AWP)