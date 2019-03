Bei Helvetia wird Barbara Bolliger neue Leiterin des Generalsekretariats

Bolliger habe seit 2009 das Generalsekretariat beim nationalen Stromnetzbetreiber Swissgrid geleitet, geht aus einer Mitteilung von Helvetia vom Mittwoch hervor. Zuvor war sie in einer grossen Wirtschaftskanzlei in Zürich als Anwältin tätig.

Niquille war während 18 Jahren für Helvetia tätig, seit 2009 als Generalsekretär, also als Sekretär des Verwaltungsrats. Das Generalsekretariat habe "viel zur dynamischen Entwicklung von Helvetia beigetragen", liess sich Verwaltungsratspräsidentin Doris Russi Schurter in der Mitteilung zitieren. Sie denke da insbesondere an die zusätzlichen Aufgaben beim Zusammenschluss mit Nationale Suisse.

ys/rw

(AWP)