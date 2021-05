Beim Pilotenverband Aeropers übernimmt Clemens Kopetz den Steuerknüppel

Der im Zuge der am Montag abgehaltenen Generalversammlung gewählte Kopetz bringe viel Erfahrung in der Verbandsarbeit aus seinem langjährigen Engagement als bisheriger Vorstand von Aeropers und als Vorstand des Europäischen Pilotendachverbandes ECA mit, hiess es in einer Mitteilung des Verbands.

Mit dem Wechsel an der Spitze könne Kopetz nun die anstehenden Verhandlungen zu einem neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) planen und durchführen sowie den Verband in die "Nach-Corona-Zeit" führen", heisst es weiter. Sein Vorgänger Kraus hatte sein Ausscheiden den Angaben nach eigentlich bereits auf die Generalversammlung 2020 geplant. Die Pandemie habe diese Pläne aber durchkreuzt.

