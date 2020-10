Belimo ernennt Elena Cortona zur neuen Technologie-Chefin

Der Verwaltungsrat habe sie zum neuen Chief Technology Officer, zur Leiterin des Konzernbereichs Innovation und Mitglied der Konzernleitung ernannt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Sie übernehme die Aufgabe von Louis Scheidegger, Leiter des Konzernbereichs Produktion, der den Konzernbereich derzeit ad interim leite.

Cortona ist den Angaben zufolge seit 2001 bei der Schindler Aufzüge AG in verschiedenen Funktionen tätig. Aktuell ist sie Senior Vice President, Head of Digital Transformation im Bereich CTO, in Ebikon/LU. Seit 2019 ist sie ausserdem im Verwaltungsrat des Tessiner Logistikkonzerns Interroll.

uh/rw

(AWP)