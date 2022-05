Das Industrieunternehmen Belimo will seinen Verwaltungsrat um ein Mitglied aufstocken. Ines Pöschel soll an der ordentlichen Generalversammlung vom März 2023 neu ins Aufsichtsgremium gewählt werden, wie der Hersteller von Antrieben, Ventilen und Sensoren für die Klimatechnik am Mittwoch mitteilte. Damit würde der Verwaltungsrat von Belimo neu sieben Mitglieder umfassen.