Belimo übernimmt kanadische Firma Opera Electronics

Mit der Akquisition werde das Sortiment erweitert, so Belimo weiter. Die Hauptanwendungen der Opera-Sensoren umfassten die Überwachung von Fahrzeugemissionen in Parkhäusern und die Leckage-Erkennung von Kältemitteln oder brennbaren Gasen in Heizung- und Klimaanlagen-Technikräumen.

Opera Electronics konzentrierte sich bisher laut den Angaben hauptsächlich auf den kanadischen Markt. Nun könne das globale Marketing-, Verkaufs- und Logistiknetzwerk von Belimo genutzt werden, so die Mitteilung weiter.

rw/uh

(AWP)