Bell Food Group führt GAV ein für Angestellte des Convenience-Bereichs

Es handle sich dabei um die erste Sozialpartnerschaft im Convenience-Sektor in der Schweiz, teilte Bell am Mittwoch in einem Communiqué mit. Mit dem GAV im Fertiggerichte-Sektor sei die Basis gelegt worden, um die Arbeitssituation in diesem Arbeitsumfeld mit einer Sozialpartnerschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sei auch der GAV der Metzgereibetriebe des Unternehmens, zu dem die Firmen Bell, Hilcona und Hügli gehören, erneuert worden, heisst es weiter.

Die Bell Food Group beschäftigt an insgesamt 21 Produktionsstandorten in der Schweiz rund 5'200 Mitarbeitende. Der GAV tritt per 4. Juni 2020 für alle Betriebe von Bell in der Schweiz in Kraft.

tv/uh

(AWP)